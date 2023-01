twitter.com/LivEchonews / Screenshot LZ

Der Influencer-Drink sorgte für riesigen Andrang bei Aldi UK.

Was in deutschen Discounter-Filialen derzeit der wieder mögliche Feuerwerks-Verkauf schafft, richtet in England ein Influencer-Getränk an: Chaos und Handgemenge. Es gab sogar Mengenbeschränkungen pro Käufer.

