Lidl / „Team Grün“

"Team Grün" von Lidl besteht aus Toni (v.l.n.r.), Lea, Elif, Werner und Sven.

Discounter profitieren aktuell von preisbewussten Bio-Kunden und Lidl will noch mehr von ihnen in die eigenen Märkte lotsen. Dabei helfen soll die Kampagne "Team Grün", die die Partnerschaft mit Bioland in den Fokus rückt – und fünf spezielle Experten.

Als erster Discounter ging Lidl 2018 eine Partnerschaft mit Bioland ein – und legt nun eine spezielle Marketing-Kampagne zu dieser Kooperation a