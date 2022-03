ALDI Nord

Die Berliner "Skyline" im blau-weißen Aldi Tütenmuster schmückt die Eingangswand des Checkpoint Aldi Markts an der Friedrichstraße 149 in Berlin.

Aldi Nord will mit einer neuen Filiale in Berlin für Aufsehen sorgen: Mit dem "Checkpoint ALDI" an der Friedrichstraße 149 möchte der Discounter sein Image vom Händler mit drögen Abverkaufsflächen endgültig hinter sich lassen. Für seine "Fans" hat sich das Unternehmen ein besonderes Highlight ausgedacht.

Aldi Nord will mit einer neuen Filiale in Berlin für Aufsehen sorgen: Mit dem "Checkpoint ALDI" an der Friedrichstraße 149 möchte der