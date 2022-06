Edekabank

Edekabank-Chef Maik Wandtke

Dass beim jüngsten Kartenzahlungs-Störfall in der Edeka-Welt so viele Verifone-H5000-Geräte in Einsatz waren, erklärt Edekabank-Chef Maik Wandtke unter anderem mit den durch den Chipmangel gestörten Lieferketten. Jetzt geht es im Edeka-Verbund darum, künftige Störfälle zu vemeiden.

