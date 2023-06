Kik

Patrick Zahn , geschäftsführender Gesellschafter der Kik Textilien und Non-Food GmbH

Der Textildiscounter Kik, der Einsturz der Textilfabrik in Rana Plaza in Bangladesch und die Lieferkettengesetze werden häufig in einem Atemzug genannt. Die LZ sprach mit Kik-CEO Patrick Zahn über die Folgen der Regulierung.

Herr Zahn, Brüssel will Unternehmen mit der "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" (CSDDD) verpflichten, Menschenrechte, Umweltstanda