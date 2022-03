privat

Professor Ralf Dillerup

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich indirekt auch auf die Bilanzen vieler Unternehmen in Deutschland aus, die ihr Anlagevermögen und ihren Geschäftsbetrieb neu bewerten müssen. BWL-Professor Ralf Dillerup von der Hochschule Heilbronn erklärt im LZ-Interview, was das bedeutet.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich indirekt auch auf die Bilanzen vieler Unternehmen in Deutschland aus, die ihr Anlagevermögen und ihren Gesch