Lidl GB

So soll das neue Lidl-Vertriebszentrum in Leeds aussehen, wenn es fertig ist.

Lidl plant ein neues Vertriebszentrum in Großbritannien. Insgesamt will der deutsche Discounter mit der Investition viele neue Jobs kreieren und hält an seiner Vision fest, insgesamt 1100 Filialen im Vereinigten Königreich zu betreiben.

Discounter Lidl setzt sein Wachstum in Großbritannien fort und hat die Baugenehmigung für ein neues Logistikzentrum auf einem 38 Hektar gr