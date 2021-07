Lattmann

Auch in neue Märkte soll das Geld fließen.

Lidl will in den nächsten drei Jahren weitere 550 Mio. Euro in Irland ausgeben. Der Discounter plant 20 neue Märkte, will bestehende Filialen überarbeiten und sein regionales Vertriebszentrum ausbauen.

