Christian Lattmann

Bienvenue: Aldi tut sich noch schwer damit, die Franzosen zu begeistern.

Aldi Nord will in Frankreich weiter investieren und schießt weitere 400 Mio. Euro Kapital für die französische Landesgesellschaft nach. Die Führung ist inzwischen fast komplett ausgetauscht.

Aldi will in Frankreich weiter investieren und stattet die Landesgesellschaft dafür üppig mit Kapital aus. Weitere 400 Mio. Euro sind in di