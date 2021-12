Everli

Die Shopper von Everli beliefern nun auch Carrefour-Kunden in Frankreich.

Nach erfolgreicher Zusammenarbeit in Italien und Polen will Carrefour den Online-Shop-Betreiber Everli nun auch in seinem Heimatland nutzen. Es ist der erste Vertrag der italienischen Plattform mit einem Handelsunternehmen in Frankreich.

