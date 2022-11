Warum lieben Sie koreanischen Pop?

Mit 21 Jahren wurden Sie die jüngste Einkaufs-Trainee der Kaufland Stiftung und anschließend Junior-Einkäuferin. Danach verantworteten Sie ein großes Digitalisierungsprojekt mit Vorstandsanbindung – trotzdem wollten Sie zurück an die Uni. Warum?

Möchten Sie nach dem Studium zurück in die Lebensmittelwirtschaft?

Bei dieser schrillen Musikrichtung bin ich seit meinem Auslandssemester in Südkorea total hängen geblieben. Ich verbinde viele Erinnerungen mit dieser Zeit und habe gelernt, welchen enormen Entwicklungssprung das Land innerhalb von fünfzig Jahren gemacht hat – und welche Probleme aus so einer schnellen Entwicklung entstehen. Das hat auch meine Begeisterung für mein jetziges Studienfach entfacht.Im Einkauf habe ich realisiert, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen auf die Menschen in den Produzentenländern haben. Mit meinem Studium der Entwicklungsökonomie will ich helfen, künftig Lieferketten noch besser zu gestalten. Soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sollten eine zentrale Rolle in den Sourcingstrategien der Branche spielen.Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube an die private Wirtschaft als Motor für Veränderung. Die Unternehmen machen auch heute schon sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, reden nur nicht immer öffentlich darüber.