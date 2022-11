Bitte ergänzen Sie: Mein Job macht mich froh, weil…

Was können Sie im Beruf am besten?

Wie starten Sie morgens in den Tag?

…er vielseitig, abwechslungsreich und die Logistik meine Leidenschaft ist. Mit der Logistikexpansions- und Netzwerkplanung für unsere Zentrallager kann ich mit meinen Kollegen die Entwicklung und somit die Zukunft von Lidl in Kooperation mit den Ländern mitgestalten. Zudem habe ich die Möglichkeit, mit der Projektverantwortung für die Fahrerlounge ein Thema aktiv voranzutreiben, das immer mehr Bedeutung in der Logistik des gesamten Lebensmitteleinzelhandels gewinnt: Wertschätzung für die LKW-Fahrer. Darüber hinaus macht es mir Spaß, neue Trends in der Handelslogistik zu verfolgen und Teil der dynamischen und hart umkämpften Lebensmittelhandelsbranche zu sein. Es spornt mich an, daran mitzuwirken, dass ein Produkt mit der höchsten Qualität und zum besten Preis in der Filiale erhältlich ist.Prozessoptimierung, da ich sehr strukturiert bin, prozessual denke und konstant versuche, Ressourcen effizient einzusetzen und Zeitverschwendung zu vermeiden – ganz nach dem Discounterprinzip. Als Beauftragter für den Schnittstellen-übergreifenden kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) kann ich meine Kommunikationsstärke einsetzen, um Prozesse ganzheitlich ziel- und lösungsorientiert mit den anderen Bereichen abzustimmen und zu koordinieren. Ich sehe mich als Bergführer, der das Team ans hochgesteckte Ziel bringt.Am liebsten mit einer kleinen Runde Sport. Das hilft mir, den Kreislauf hochzufahren und gleichzeitig einen freien Kopf für die anstehenden Themen und Projekte zu bekommen. Um immer top informiert zu sein, höre ich während meiner Morgenroutine die tagesaktuellen Nachrichten.