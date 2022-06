Aldi Süd

Ab 2024 produziert Aldi Süd seine Kaffee-Eigenmarken nur noch am Standort Ketsch.

Aldi schließt zum Jahresende 2023 seine Kaffeerösterei in Mülheim und wird ab 2024 nur noch am Standort in Ketsch eine Kaffeeproduktion betreiben. In Ketsch soll künftig das komplette Geschäft der New Coffee GmbH gebündelt werden. In Mülheim stehen 70 Arbeitsplätze zur Disposition.

