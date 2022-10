Julia Windhoff

Der Shop verströmt das Flair von Schifffahrt, Handel und hanseatischer Lebensart.

Der Händler "Made in Bremen" bietet ausschließlich regionale Ware an und verkauft sie in margenstarken Geschenkboxen. Der Laden in der historischen Stadtwaage ist auf Erlebnis ausgerichtet und erzählt nebenbei die Geschichte der Hansestadt.

