Der französische Marktführer hat sich neue Klimaziele gesetzt.

Carrefour strebt an, in den nächsten 20 Jahren ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Dazu will der französische Konzern Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen beschleunigen.

