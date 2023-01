IMAGO / NurPhoto

Im Oktober vergangenen Jahres teilte US-Lebensmittelhändler Kroger mit, dass er seinen Wettbewerber Albertsons übernehmen will.

Die Präsidenten von drei großen US-Erzeugerverbänden sprechen sich in einem Schreiben an die Wettbewerbsbehörde gegen die milliardenschwere Fusion von Kroger und Albertsons aus. Die dadurch entstehende Nachfragemacht sei nachteilig für Landwirte und Verbraucher, so das Hauptargument.

Die Präsidenten von drei großen US-Erzeugerverbänden sprechen sich in einem Schreiben an die Wettbewerbsbehörde gegen die