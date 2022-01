Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist kräftig gestiegen. Im Dezember wuchs sie auf 879.000 Menschen, nach 712.000 im November. Das sind 2,6 Prozent der Beschäftigten. Einzelhandel und Gastronomie machten deutlich mehr Gebrauch von dem staatlichen Hilfsprogramm.

Vor Corona lag die Zahl der Kurzarbeitenden im Februar 2020 bei 134.000, im März sprang sie auf 2,6 Millionen und im April 2020 erreichte sie den Rekordwert von 6 Millionen. Das hatte es zuvor noch nie gegeben, nicht einmal in der Finanzkrise 2008.

Im Handel stieg die Zahl von 23.000 auf 53.000 Kurzarbeiter. Das Gastgewerbe verzeichnete ein Plus von 75.000 auf 126.000. Diese Zahlen ermittelt das ifo Institut auf Basis von Umfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Besonders hoch ist die Zahl der Kurzarbeiter in der Autobranche mit 17,6 Prozent oder 166.000 Beschäftigten. In der Industrie insgesamt wuchs die Zahl von 381.000 auf 390.000 Beschäftigte (5,6 Prozent). „Das ist eine Folge der zunehmenden Lieferengpässe“, sagte ifo-Forscher Sebastian Link.