Sebastian Rennack

Kreativ: Biedronka öffnet seine "Poststellen" an sieben Tagen in der Woche.

Das Verkaufsverbot am Sonntag wird aufgeweicht. Immer mehr Händler in Polen nutzen eine Gesetzeslücke, um an sieben Tagen in der Woche ihre Filialen zu öffnen. Jetzt haben sich auch die Schwarz-Töchter dazu entschlossen.

