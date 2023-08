Fotos: Mitifoto/Stock.Adobe.com; Unternehmen

Trotz Nachlässen: Pools waren in diesem Sommer weiter Ladenhüter.

Die Baumärkte haben in den vergangenen Wochen ihre in der Corona-Zeit angehäuften Bestände abgebaut. Das hat jedoch nicht in allen Sortimenten geklappt.

Den Baumarktbetreibern ist es nach eigenen Angaben gelungen, in den vergangenen Monaten ihre hohen Lagerbestände aus den Vorjahren zu reduzieren