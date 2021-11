Laura Arendt / Lidl: Vorbildlicher Auftritt

Ich bin Verkaufsleiterin und betreue fünf Filialen in Leverkusen. Verantwortung trage ich zum Beispiel für das Personal, die Kennzahlen und die Umsetzung unserer Konzepte in meinem Bezirk. Insbesondere die Mitarbeiterentwicklung liegt mir sehr am Herzen.Ja. Der Mensch steht für mich immer im Fokus. Vor allem für die Auszubildenden bin ich ein Vorbild. Für mich bedeutet das, nicht die Beste zu sein, sondern das Beste aus anderen Menschen zu machen bzw. aus ihnen herauszuholen. Ich habe jeden Tag die Chance, meinen Mitarbeitern Wege aufzuzeigen, wie sie ihr Ziel erreichen können. Und genau dies motiviert mich, noch engagierter und zielstrebiger zu werden. In meinem Bezirk arbeiten zwei Filialleiterinnen, die ich zuvor als Azubi betreut habe und eine, die ich durch ihre Beförderung begleitet habe. Das macht mich besonders stolz.