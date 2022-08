Die hohe Inflation macht nicht nur Konsumenten zu schaffen. Eine der großen inflationsbedingten Herausforderungen für den Einzelhandel: verbraucherfreundliche und gleichzeitig auskömmliche Preise zu kalkulieren.

Mercio

Händlern aus den Branchen Lebensmittel, Baumarkt und Drogerie fällt es zunehmend schwer, Preise zu kalkulieren. Angesichts der anhaltend hohen Inflation befürchtet etwa die Hälfte der Einzelhändler, durch Preisanpassungen ihrer Produkte das Vertrauen ihrer Kunden zu verlieren. Das ist ein zentrales Ergebnis einer Studie des Anbieters von Preismanagement-Software Mercio und des Marktforschungsinstituts Dynata unter Einzelhändlern in Deutschland, Frankreich und Großbritannien.Rund 90 Prozent der Befragten gaben an, Preiserhöhungen nicht einfach an die Kunden weiterzugeben. Eine für die Verbraucher faire und für die Händler rentable Preiskalkulation werde dadurch allerdings immer schwieriger. In Deutschland nehmen laut der Studie über 60 Prozent der Befragten mindestens einmal in der Woche Preisanpassungen vor.Preiskalkulation ist zudem nichts, was sich im Vorbeigehen bewältigen lässt. Zwar sagen den Studienmachern zufolge 40 Prozent, dass sie in die Lösung dieses Problems mehr Zeit investieren. Einem Fünftel der Befragten fehlten dafür allerdings die Kapazitäten. Hinzu kommt, dass die Herstellerseite den Druck erhöht und ihre gestiegenen Kosten via Handel gerne an die Verbraucher weitergeben würde. Der Ton in dieser Debatte hat sich zuletzt deutlich verschärft