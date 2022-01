Ulrich Schaarschmidt

Vorstandschef Markus Mosa wettert gegen aus seiner Sicht überzogene Preiserhöhungen der Industrie.

Deutschlands Lebensmittelhändler rechnen damit, dass die Kunden in diesem Jahr stärker auf den Preis schauen. Steigende Lebenshaltungskosten führen zu mehr Preissensibilität, so die Erwartung. Deshalb wollen sie an ihrem harten Kurs gegenüber der Industrie festhalten und sich gegen die Teuerung stemmen.

Deutschlands Lebensmittelhändler rechnen damit, dass die Kunden in diesem Jahr stärker auf den Preis schauen. Steigende Lebenshaltungskoste