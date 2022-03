Lidl

Ab Mai rollt Lidl die Retter-Tüte in den Filialen aus. In anderen Warengruppen finden Kunden Boxen, in denen Lidl Produkte einige Tage vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums zum halben Preis anbietet.

Der Discounter Lidl will bis zum Sommer in all seinen deutschen Filialen aussortiertes Obst und Gemüse in Papiertüten stecken. Sie sollen zum Pauschalpreis verkauft werden.

