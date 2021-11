Zur Person Leonie Hummert (23) absolvierte ein praktisches Jahr als Landwirtin, worauf ein Bachelor-Studium in Agrarwirtschaften folgte. Ersten Kontakt zu Tönnies knüpfte sie durch ein Praktikum und stieg daraufhin als Trainee im Bereich Qualitätsmanagement ein. Seit Januar ist sie stellvertretende Qualitätsmanagementbeauftragte von Tevex Logistics. Das Preisgeld soll ihrer fachlichen Fortbildung dienen.





Seit Januar 2021 bin ich stellvertretende Qualitätsmanagementbeauftragte an drei Standorten der Tönnies Tochtergesellschaft Tevex Logistics. Außerdem bin ich Projektleiterin für die Implementierung, Weiterentwicklung und Optimierung einer Software für Qualitätskontrollen.Bis Jahresende soll die Prozessüberwachung der Qualitätskontrollen vollständig digital über eine App laufen. Das erhöht die Effizienz und erleichtert die Dokumentation. Als Projektleiterin arbeite ich eng mit dem Hersteller der Software zusammen. Gemeinsam konnten wir mein Prozess-Know-how technisch umsetzen und die App soweit optimieren, dass wir die Software zurzeit an unserem Standort in Rheda-Wiedenbrück ausrollen. In den nächsten Monaten soll das auf den ganzen Konzern ausgeweitet werden. Ich bin froh, dass ich das Projekt schon von Beginn an begleiten und mitentwickeln durfte.Wir produzieren bei Tönnies hochwertige Lebensmittel und ernähren damit große Teile der Bevölkerung. Die Produkte dann noch im Supermarkt zu finden und zu wissen, dass man seinen Anteil daran hatte, das macht mich schon sehr stolz. Da bin ich mit Herzblut dabei.Ich erläutere oft, was ich hier mache. Und sie hören mir gerne zu, ist ja auch ein spannendes und breit diskutiertes Feld. Viele können aber mit meiner Tätigkeit nicht viel anfangen. Deshalb möchte ich mich mit dem Preisgeld vor allem in puncto digitale Medien fortbilden. Über Lebensmittel muss viel mehr aufgeklärt werden.Über mein Pony, als es neulich Kirschen vom Baum gepflückt und die sauber abgelutschten Kirschkerne wieder ausgespuckt hat.