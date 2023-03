picture alliance / EPA | MAXIM SHIPENKOV

Leroy-Merlin-Geschäft in Klimovsk nahe Moskau. Für den Baumarktbetreiber war Russland bislang der zweitgrößte Markt hinter Frankreich.

Mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine will die Adeo-Gruppe Russland verlassen. Die Leroy-Merlin-Baumärkte wollen die Franzosen an die lokale Geschäftsführung übergeben.

Die Adeo-Gruppe will die Geschäftsführung der Leroy-Merlin-Baumärkte in Russland an das lokale Management abgeben. Das solle es er