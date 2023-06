Lidl GB

Die neuen Wasserflaschen von San Celestino sollen helfen, Plastikmüll zu verhindern.

Lidl GB will sogenanntes Prevented Ocean Plastic für die Herstellung von Wasserflaschen verwenden. Das Material stammt aus weggeworfenen Plastikflaschen, die in Küstengebieten gefunden, sortiert und verarbeitet werden. Ab Juli sollen die Flaschen in Großbritannien im Regal stehen.

Lidl GB setzt seine Nachhaltigkeitsinitiative fort. Nachdem Anfang des Monats recycelbare Fleischverpackungen für Rinderhack angekündigt wu