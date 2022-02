Tobias Froehlich

Mehr als 2000 Restaurants sind derzeit in Deutschland auf der Uber-Plattform registriert, um ihr Essen über den Lieferdienst zu den Kunden zu bringen.

Uber Eats beliefert jetzt auch Kunden in Mainz, Wiesbaden, Duisburg und Bochum. Damit ist der Bringdienst seit dem Start in Berlin vor neun Monaten in insgesamt in 14 hiesigen Städten aktiv.

