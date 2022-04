IMAGO / photothek

Delivery Hero visiert die Profitabilität an.

Delivery Hero hat sich das Ziel gesetzt, bis 2023 erstmals den Sprung in die schwarzen Zahlen zu schaffen. Dabei will der Lieferdienst auch die Kunden sowie die Partner-Restaurants stärker belasten: Neben Krediten in Milliardenhöhe sollen auch neue Gebühren und Pauschalen dabei helfen, Delivery Hero profitabel zu machen.

