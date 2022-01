Bringly

Der holländische Lieferdienst Bringly hat Deutschland und Europa im Visier.

Der in Amsterdam ansässige Lieferdienst Bringly, seit vergangenem Jahr in Berlin, München und Hamburg verfügbar, will in Deutschland expandieren. In zehn weiteren deutschen Städten soll der Service, der innerhalb eines Tages liefert, angeboten werden.

