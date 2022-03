Doordash

US-Lieferdienst Doordash erweitert sein Know-how im Gastgewerbe.

Doordash ist weiter auf Einkaufstour und will das New Yorker Startup Bbot übernehmen. Damit weitet der US-Lieferdienst seine Expertise im Restaurantbereich aus. Bbot stellt Bestell- und Bezahlsoftware für das Gastgewerbe her.

