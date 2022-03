Just Eat TAkeaway

Just Eat sieht sich als führende Lieferplattform für Lebensmittel in Spanien.

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will in Spanien mit dem Lieferdienst Gorillas zusammenarbeiten. 14 Warenhäuser werden in der Startphase auf der Just-Eat-Plattform gelistet.

