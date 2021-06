IMAGO / ITAR-TASS

Fahrrad-Lieferdienst Samokat wagt den Sprung über den Atlantik und will in New York starten.

Der russische Express-Lieferservice Samokat peilt den US-Markt an. Das Unternehmen will im August in New York starten und unter der Bezeichnung Buyk seine Dienste anbieten.

