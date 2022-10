Uber Eats Deutschland / Ulrich Perrey

Uber Eats bietet seinen Essens-Bringdienst mittlerweile in 40 deutschen Städten.

Uber Eats expandiert weiter und bietet seinen Service nun auch in Krefeld und Neuss an. Das Ziel des US-Bringdienstes, dieses Jahr in 60 deutschen Städten vertreten zu sein, scheint in Reichweite.

