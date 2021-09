Hans Jürgen Schulz

Macht Wirbel: Globus trommelt kräftig für das Payback-Programm - bei Kunden und Lieferanten.

Globus hat die Sonderverhandlungen zum Payback-Beitritt gestartet: Der Händler will offenbar von der Industrie einen Beitrag, der sich am oberen Ende des im Markt üblichen Rahmens bewegt. Dafür werden den Lieferanten gute Umsätze in Aussicht gestellt.

Globus hat die Sonderverhandlungen zum Payback-Beitritt gestartet: Der Händler will offenbar von der Industrie einen Beitrag, der sich am oberen