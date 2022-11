IMAGO / agefotostock

Einige Lebensmittelhändler in Großbritannien haben die Abgabe von Eiern an Kunden rationiert.

In Großbritannien verschärfen sich die Eier-Lieferengpässe. Bei Aldi, Lidl und Asda klaffen Lücken im Regal. Einige Händler rationieren bereits die Abgabe an den Kunden. Verbände in Deutschland warnen vor einer ähnlichen Situation.

