IMAGO / UPI Photo

Der Laden Housing Works operiert mit der ersten von 36 Einzelhandelslizenzen für den Verkauf von Cannabis in New York.

Die Bundesregierung plant die Cannabis-Legalisierung – indes ist der Verkauf in den USA bereits in mehreren Regionen legal. Neu dabei ist auch New York. Dort hat ein Händler die erste Lizenz erhalten.

