Penny

Penny will seine Kunden für den Klimaschutz begeistern.

Zu Jahresbeginn ist der Preiskampf im deutschen Lebensmittelhandel wieder stärker in den Fokus gerückt. Die Rewe-Tochter Penny dagegen setzt im Marketing einen anderen Schwerpunkt und stellt in der neuen Dachkampagne den Klimaschutz in den Mittelpunkt der Kommunikation.

