Geschäftsführer Alexandre Bompard sieht großes Potenzial in Israel.

Carrefour hat seine ersten 50 Märkte in Israel eröffnet und will bis Ende 2024 weitere hundert Filialen im Land etablieren. Außerdem investiert der Handelsgigant in eine Reihe von Partnerschaften mit israelischen Startups, um seine digitale Transformation voranzutreiben.

Carrefour investiert in Israel. Der internationale Handelskonzern mit Sitz im französischen Massy plant in den nächsten Jahren eine massive