Maximilian Kohler / Edeka: In der Erfolgsspur

Zur Person Die Übernahme der kaufmännischen Geschäftsführung im Familienunternehmen Edeka Kohler ist das mittelfristige Ziel von Maximilian Kohler (24). Um sich auf diese Rolle vorzubereiten gilt es, Erfahrungen zu sammeln. Einerseits in seiner Tätigkeit als Prokurist, andererseits als externer Doktorand an der Universität Ulm sowie im Unternehmerkompetenzprogramm der Edeka. Sein Preisgeld verwendet er für Doktorandenkurse.





Ja. Anfang 2020 bin ich als Assistent der Geschäftsführung in das Familienunternehmen eingestiegen. Seit Januar dieses Jahres verantworte ich als Prokurist die Bereiche Controlling, Personal und Marketing. Am meisten Spaß habe ich, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen oder etwas zu optimieren, indem man neue Strukturen und Prozesse schafft.Sehr herausfordernd war für uns das Thema Kommunikation. In den vergangenen knapp zwei Jahren habe ich hierfür unser Berichtswesen automatisiert, Microsoft Teams eingeführt, die Marktleitersitzungen neu aufgebaut und wöchentliche Besprechungen zwischen Markt- und Abteilungsleitern etabliert.Er wird den Mitarbeitern deutlich mehr digitale Fertigkeiten abverlangen. Schon heute sind wir in unseren Märkten mit sehr vielen Programmen, Plattformen und Geräten konfrontiert. Solche Inhalte sollten im Rahmen der Ausbildung an Relevanz gewinnen. Außerdem ist es wichtig, dass die Anzahl der unterschiedlichen Tools und die Fülle der bereitgestellten Informationen überschaubar bleibt. Damit die Digitalisierung im Alltag sichtbare Vorteile bringt, brauchen wir wenige ganzheitliche Plattformen und Programme, die so einfach zu bedienen sind wie Endverbraucher-Apps.Ich verbringe meine Zeit gerne in der Natur oder beim Sport. Am liebsten gehe ich Mountainbiken oder Joggen. Außerdem jage ich ab und zu, wenn es sich ergibt.Als mir ein Bekannter erzählt hat, dass in seiner Behörde nach über einem Jahr Corona die erste digitale Besprechung abgehalten wurde – eine Kaffeepause.