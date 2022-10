IMAGO / IlluPics

Laut McKinsey-Analyse müssten Händler in der EU mehr in Zukunfsthemen investieren.

Die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mitarbeiter sind für 50 Prozent der Groß- und Einzelhändler in der Europäischen Union eine Top-Priorität. Doch im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in Nordamerika geben sie hierfür 42 Prozent weniger aus. Warum ist das so?

