Sykell GmbH

Pfanddose für Speisen: Sykell will die Rückgabe der Mehrwegverpackungen zum Beispiel über bestehende Leergutautomaten bei den Händlern abwickeln. (Konzeptbild)

Rewe erwirbt einen Minderheitenanteil am Startup Sykell, das ein Pfandsystem für den LEH auf den Markt bringen will. Clou der Mehrweglösung soll unter anderem die unkomplizierte Integration in die Märkte sein.

