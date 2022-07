IMAGO / Arnulf Hettrich

Lidl-Filiale in Poggibonsi in Italien.

Der deutsche Discounter Lidl, der vor 30 Jahren seine erste Filiale in Italien eröffnete, hat ambitionierte Ziele auf der Halbinsel. In den nächsten zwei Jahren will Lidl Italia einen Milliarden-Betrag investieren, um 150 neue Filialen zu eröffnen.

