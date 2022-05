Reinhard Rosendahl

Feierliches Beisammensein in Heilbronn: Rainer Huber (Geschäftsführung Edeka Südwest) und Michael Gerling (MLF-Geschäftsführer) neben der Gastgeberfamilie Steffen, Felix, Michaela und Florian Ueltzhöfer sowie MLF-Präsident Friedhelm Dornseifer (v.l.).

Wie lassen sich nachhaltige, hochpreisige Sortimente verkaufen, wenn der Kunde gleichzeitig sparen will? Mit diesem Dilemma haben sich 470 Kaufleute und Industrievertreter in Heilbronn beschäftigt. Die Mitglieder des Kaufmannsverbandes MLF trafen sich bei der Edeka-Händlerfamilie Ueltzhöfer in Heilbronn.

