[M] IMAGO / mix1, IMAGO / ABACAPRESS

Lidl will in Frankreich wachsen und hat dafür auch Filialen von Casino im Blick

Lidl will in Frankreich offenbar hunderte Filialen der Formate Casino und Monoprix übernehmen. Der Discounter soll einen entsprechenden Brief an das Konsortium um Daniel Kretinsky geschrieben haben, das der letzte Bieter für die angeschlagene Groupe Casino ist.

Lidl könnte seine Präsenz in Frankreich mithilfe hunderter Filialen des angeschlagenen Händlers Casino ausbauen. Der Discounter hat off