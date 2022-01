IMAGO / Panthermedia

Regaltauglich? In der Branche flammt ein Streit um Vermarktungspielräume bei Obst und Gemüse auf.

Realitätsfern, arm an Sachkenntnis und juristisch fragwürdig – so geißelt der Fruchthandel das Umweltbundesamt und dessen Forderung nach weniger Perfektion in den Obst- und Gemüse-Regalen. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels gibt sich indes versöhnlicher.

