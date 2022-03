Immobilien Zeitung/ M. Leykam

SCP-Chefin Marjorie Brabet-Friel

Wladimir und Felix Jewtuschenkow haben ihre SCP-Anteile kurz nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine an Marjorie Brabet-Friel überschrieben. So hat der Real-Filetierer eine neue Eigentümerin. Die Neue steht aber schon seit 2009 in Diensten der Moskauer Milliardärsfamilie.

