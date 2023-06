IMAGO / CHROMORANGE

Das ehemalige Leiner-Stammhaus in St. Pölten: Der Möbelhändler steht erneut vor harten Einschnitten.

Der neue Eigentümer des österreichischen Möbelhändlers Kika/Leiner kündigt nach der Übernahme von Signa harte Einschnitte an. Hermann Wieser will "retten was zu retten ist". Rund 1900 Mitarbeiter sollen gehen.

Der neue Eigentümer der österreichischen Möbelhandelskette Kika/Leiner will 1900 von 3900 Mitarbeitern kündigen und 23 der 40 Stan