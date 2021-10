Lidl

Die letzten Arbeiten laufen Hochtouren: Die 15 neuen Lidl-Filialen sind über das ganze Land verteilt.

Wegen der Corona-Pandemie hatte Lidl im Februar seinen Einstieg in Lettland vorerst auf Eis gelegt. Nun kündigt der Discounter die Eröffnung der Filialen in dem baltischen Staat für Donnerstag dieser Woche an.

