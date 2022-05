IMAGO / YAY Images

Die Schwarz-Tochter will den fairen Bananenhandel nachhaltig unterstützen.

Discounter Lidl will sein Bananensortiment fairer aufstellen und mit zusätzlichen Zahlungen einen Beitrag für existenzsichernde Löhne in den Erzeugerländern leisten. Der Bananenpreis in den Filialen soll aber nicht erhöht werden.

