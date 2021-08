Reinhard Rosendahl/Screenshot; Montage: LZ

Eco-Score: Das Produkt mit dem geringsten Umwelteinfluss erhält ein grünes A, das mit dem größten ein rotes E. Wie beim Nutri-Score gibt es die fünf Farbkategorien A-E.

Lidl gibt grünes Licht für den Test der Öko-Ampel in Belgien. Die Schwarz-Tochter will mit dem Eco-Score einen neuen Standard für die Branche setzen und prüft den flächendeckenden Einsatz. Auch in Deutschland ist das Label bereits in einigen Märkten präsent.

